Comme chaque mois, l'Office de l'eau de La Réunion dresse l'état des ressources en eau du territoire. Le bilan du mois d'avril 2017 montre une persistance des déficits, malgré des épisodes pluvieux soutenus.

Les précipitations du mois d’avril 2017 affichent un bilan proche de la normale de saison. De Saint-Paul à Saint-Leu, on distingue, tout de même, une région largement excédentaire, et à l’Est, de Salazie à Sainte-Rose, une zone des hauts fortement déficitaire. L’entrée officielle dans la saison sèche, depuis le 15 avril, est marquée par plusieurs épisodes orageux observés sur le mois.

En ce qui concerne les rivières, les débits médians ont baissé entre mars et avril sur 10 des 11 stations de mesure. Cette tendance impacte l’état des cours d’eau. Les stations de la Rivière du Mât, de la Rivière des Marsouins, de la Rivière des Roches et du Bras Laurent affichent un état fortement déficitaire de la ressource.

En ce qui concerne les nappes souterraines, quelques excédents sont localisés sur les régions du Port, de l’Ermitage, de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne. Des déficits importants restent visibles avec des niveaux piézométriques en baisse sur 12 des 20 stations de mesure. Plusieurs forages du Nord, de l’Est et du Sud présentent un état fortement déficitaire. Les nappes souterraines de l’ouest présentent un état globalement excédentaire sauf l’aquifère de Saint-Gilles qui reste fortement déficitaire. Enfin, la situation dans le secteur sud est déficitaire à fortement déficitaire. Les déficits persistent malgré des événements pluvieux soutenus en février et mars. Cette situation illustre la fragilité des ressources liée aux recharges insuffisantes de ces dernières années.

