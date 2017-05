Ce dimanche 21 mai 2017, la gendarmerie a dressé le bilan des contrôles routiers du week-end. Au total, ce sont 221 infractions qui ont été constatées et 26 permis qui ont été retirés, principalement pour alcoolémie. Au Tampon, un conducteur en état d'ébriété a notamment percuté un véhicule de gendarmerie.

C'est au bout de 458 heures de service et 770 véhicules contrôlés que les gendarmes ont constaté 221 infractions, dont 31 délits ce week-end. Les forces de l'ordre ont retiré 26 permis de conduire : 23 pour alcoolémie, 1 pour refus de se soumettre à l'éthylomètre, 1 pour conduite sous stupéfiants et 1 pour excès de vitesse de plus de 40 km/h.

Le bilan : 33 alcoolémies dont 23 délictuelles, soit avec un taux supérieur à 0,80 g/L dans le sang, un refus de se soumettre au contrôle par éthylomètre, une conduite sous l'emprise de stupéfiants, un refus d'obtempérer, 5 défauts de permis de conduire, 70 excès de vitesse, 22 usages du téléphone au volant, 16 pour non-port de la ceinture, 7 pour non-port du casque, 62 autres infractions génératrices d'accidents graves et 3 autres infractions diverses.

Un conducteur refusant de s'arrêter aux sommations des motocyclistes de la BMo de Saint-Paul au cours de l'après-midi de dimanche a notamment été interpellé à son domicile. Il devrait prochainement comparaître devant la justice. Au cours des deux dernières nuits, les gendarmes sont également intervenus sur 12 accidents matériels. 7 des conducteurs concernés étaient alcoolisés, le taux le plus élevé correspondant à 2,20 g d'alcool par litre de sang. Un conducteur a également percuté l'arrière d'un véhicule de gendarmerie au Tampon. En état d'ébriété, il avait 1,74 g d'alcool par litre de sang.