Après "Orsan" "Ondes de choc" sera la deuxième histoire a être produite sous forme de série par 8000 Mondes. Le texte pilote de Sylvie Chaussée-Hostein, journaliste de métier a remporté un concours organisé par le site. Le polar a récolté 281 voix sur plus de 500 votes exprimés. Il s'apprête donc a être décliné sous un format en 12 épisodes que l'écrivain pourra choisir d'écrire seule ou accompagnée d'autres auteurs.

Après "Orsan" "Ondes de choc" sera la deuxième histoire a être produite sous forme de série par 8000 Mondes. Le texte pilote de Sylvie Chaussée-Hostein, journaliste de métier a remporté un concours organisé par le site. Le polar a récolté 281 voix sur plus de 500 votes exprimés. Il s'apprête donc a être décliné sous un format en 12 épisodes que l'écrivain pourra choisir d'écrire seule ou accompagnée d'autres auteurs.

Six oeuvres de sept auteurs étaient en lice en tout début de concours. A l'issue d'un premier vote, trois des pilotes présentés ont été choisis, formant une sélection 100% réunionnaise. C'est finalement le pilote "Ondes de choc" de Sylvia Chaussée-Hostein, qui plaira le plus au public. Cette dernière a par ailleurs a publié récemment son roman "Les pirogues de Tsinstina". Le texte gagnant est à retrouver gratuitement sur le site de 8000 Mondes.

L'histoire retrace les aventure d'Elixène Murat, journaliste radio qui découvre que ses anciens amis de lycée sont victimes d’accidents très étranges. Du pilote qui fait actuellement 8000 mots, découlera 12 épisodes également produit en audio, fabriqués "à la manière d'une série américaine" explique Nicolas Bonin, ancien journaliste et co-fondateur de 8000 Mondes.

L'auteur aura le choix de continuer sa fiction seule ou accompagnée de co-auteurs, à l'instar de la réalisation de la première série, "Orsan". Cette dernière ne compte pour l'instant que six épisodes, tandis que la version audio, comprenant un narateur principal et des acteurs pour l'incarnation de chaque personnage, est en cours de production. Les six prochains épisodes écrits arriveront prochainement sur le site. "Orsan" a en partie était financé via la plate-forme de crownfounding Ulule, par laquelle la petite entreprise a pu récolter 7000 euros. "Ondes de choc" aura également sa cagnotte de financement participatif.

8000 Mondes est une start-up qui a lancé son premier projet en juillet 2015. Différente d'une maison édition, la petite structure, sollicitée par des auteurs amareurs, compte faire des séries audio sa marque de fabrique, car "c’est un petit peu notre particularité" conclut Nicolas Bonin.

jm/www.ipreunion.com