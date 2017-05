Le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (Crous) de La Réunion informe les étudiant(e)s et futurs étudiant(e)s que la date limite des demandes de bourses et de logement est fixée au mercredi 31 mai 2017. "Afin de bénéficier du paiement anticipé au mois d'août et d'un logement, il est indispensable de constituer" le dossier social étudiant avant date, précise le Crous

Le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (Crous) de La Réunion informe les étudiant(e)s et futurs étudiant(e)s que la date limite des demandes de bourses et de logement est fixée au mercredi 31 mai 2017. "Afin de bénéficier du paiement anticipé au mois d'août et d'un logement, il est indispensable de constituer" le dossier social étudiant avant date, précise le Crous

Pour effectuer une demande il faut se conneter sur ce lien : www.messervices.etudiant.gouv.fr

Pour rappel : "le paiement anticipé de la bourse de septembre a été mis en place en 2016 avec un versement au cours du mois d’août. Ainsi l’an dernier, 6 889 étudiant-es ont bénéficiés de ce nouveau dispositif dès le mois d’août" souligne le Crous.

Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion accompagne les étudiant(e) sur cinq secteurs : les bourses sur critères sociaux, le logement, la restauration, l’aide sociale, la culture et les initiatives étudiantes.

