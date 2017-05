Il a pris ses fonctions en septembre 2014 sur le département et s'apprête maintenant à mettre le cap sur le ministère de l'Outre-Mer. Crise requin, carrières de roches massives, alertes volcaniques et cycloniques : Dominique Sorain est intervenu sur nombre de dossiers en l'espace de près de trois ans passés à La Réunion. Retour sur son bilan en plusieurs points.

Il a pris ses fonctions en septembre 2014 sur le département et s'apprête maintenant à mettre le cap sur le ministère de l'Outre-Mer. Crise requin, carrières de roches massives, alertes volcaniques et cycloniques : Dominique Sorain est intervenu sur nombre de dossiers en l'espace de près de trois ans passés à La Réunion. Retour sur son bilan en plusieurs points.

Pour rappel, Dominique Sorain a pris ses fonctions à La Réunion en septembre 2014. Il devrait les quitter dès ce lundi pour s'envoler vers le ministère de l'Outre-Mer.

Crise requin - 7 attaques dont 4 mortelles

Depuis sa prise de fonctions, Dominique Sorain a vécu sept attaques dont quatre mortelles. Il fait face à la colère des surfeurs, particulièrement après la mort d’Elio Canestri, un adolescent de 13 ans. On se souvient aussi du décès de Talon Bishop : la jeune fille s’est faite happer par un squale alors qu’elle se baignait près du rivage, à l’Étang-Salé. Cette année, deux drames ont également eu lieu, provoquant la mort d’Alexandre Naussac et d’Adrien Dubosc.

Lors de la dernière réunion du Comite de réduction du risque requin (C4R), le préfet a déclaré que l’objectif était que la population puisse "se réapproprier les zones d'activités nautiques" et que l’effort de pêche serait "accentué ".

Régulièrement, Dominique Sorain rappelait également la réglementation spécifique au bord de nos côtes via des communiqués appelant à la plus grande vigilance.

Carrières de roches massives - Une grève de la faim dans ses jardins

Dominique Sorain a été régulièrement interpellé au sujet des carrières de roches massives destinées au chantier de la Nouvelle route du Littoral. Dernier coup d’éclat en date : une grève de la faim éclair de Thierry Robert, député-maire de Saint-Leu, dans les jardins de la préfecture. Il entendait alors protester contre l’avis favorable donné par la commission départementale de la nature des paysages et des sites concernant l’exploitation future de la carrière de Bois-Blanc. Le préfet a ensuite assuré que "rien ne sera fait (en matière d'autorisation d'exploitation - ndlr) tant qu'un bilan global sur les besoins en matériaux du chantier de la Nouvelle route du littoral ne sera pas fait". Le futur préfet du département devra donc sans doute s’attendre à de nouveaux courriers à ce sujet.

Piton de la Fournaise - Un volcan hyperactif

Depuis son arrivée en septembre 2014, le préfet a vécu neuf éruptions. Toujours impressionnantes, certaines ont duré des mois, d’autres à peine quelques heures. À chaque événement, Dominique Sorain a déclenché les alertes successives du plan Orsec, décidant ainsi la fermeture de l’enclos ou de certains sentiers.

Lutte contre le terrorisme - Une centaine de personnes fichées S

C’est en juin 2015 qu’une filière djihadiste supposée est démantelée à Saint-Denis. "Nous ne sommes pas dans une région où ces phénomènes de radicalisation sont les plus importants, mais nous ne sommes pas à l’abri" a déclaré Dominique Sorain en février dernier. Selon les derniers chiffres communiqués par la préfecture, une centaines de personnes seraient fichées S à La Réunion.

Sécurité routière - La prévention pour lutter contre la violence sur les routes

Lors de ses vœux à la presse, en janvier 2017, le préfet a évoqué la "violence routière". La suite lui a donné raison : en l’espace de quatre mois, vingt personnes sont décédées dans un accident sur les routes réunionnaises. Il souhaitait particulièrement mettre l’accent sur la prévention en mettant en place des contrôles routiers réguliers. Un radar visant à lutter contre la pousse a notamment été installé sur le Boulevard Lancastel en juin de l'année dernière.

Vitres teintées - Pas de dérogation pour La Réunion

En janvier, la nouvelle loi interdisant les vitres sur-teintées agite certains usagers de la route. Une association lance une pétition réclamant une dérogation à La Réunion. Si des membres de la préfecture ont bien rencontré le collectif, le préfet s’est montré intransigeant : la loi devra être respectée sur l’île comme ailleurs en France.

Violences faites aux femmes - Les premiers états généraux sur l'île

En septembre 2016, le préfet participe à l’organisation des premiers états généraux des violences faites aux femmes sur l’île. L’année dernière, ce sont quatre femmes qui ont perdu la vie, tuées par leurs conjoints ou ex-conjoints.

Nouvelle commune - La Rivière Saint-Louis est née

Dominique Sorain a aussi participé à un nouveau découpage de l’île, en signant en mars 2017 l’arrêté faisant de la Rivière Saint-Louis la 25ème commune de l’île.

Un préfet à Mafate - Au contact de la population du cirque

En août 2015, le représentant de l'Etat se rend à Ilet à Bourse et à Ilet à Malheur, dans le cirque de Mafate. Il s’est entretenu avec différents acteurs des lieux - dont les agents du Parc national et de l'Office national des forêts - afin de présenter les activités et les traditions du coin. La gendarmerie avait alors indiqué que, "de mémoire", c’était la première fois qu’un préfet en fonction se déplaçait officiellement au contact de la population mafataise.