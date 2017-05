Ce lundi 22 mai 2017, c'est un temps ensoleillé qui domine sur la majeure partie du département. Les nuages commencent à se développer dans l'après-midi mais les averses devraient rester rares. Les températures maximales pourront atteindre 28 à 29 degrés sur le littoral ouest ou nord.

Le sud-est de l'île est à nouveau concerné par quelques entrées maritimes qui apportent toujours de la grisaille et quelques gouttes à l'aurore. Ailleurs, c'est un temps ensoleillé qui prédomine. Le ciel est en effet bien dégagé au dessus des cirques, des sommets de l'île ou sur le littoral.



Les nuages commencent à se développer sur les pentes en cours de matinée, avant de se renforcer dans l'après-midi sur l'intérieur de l'île. Les averses restent néanmoins rares et devraient se produire principalement sur les hauts du nord du département. Quelques ondées sont également possibles sur les flancs est du volcan. Le littoral Ouest continue à bénéficier d'un temps agréable, mais les nuages finissent par déborder vers les baies de Saint Paul et de la Possession, accompagnées localement de petites averses. A l'est, des passages nuageux se succèdent par intermittence.



Le vent est modéré d'est à sud-est, avec des rafales autour de 45 km/h sur le littoral nord, ainsi que de la Pointe au Sel jusqu'au Sud Sauvage.



Les températures maximales atteignent autour de 15 degrés vers le volcan ou le Maïdo, 22 degrés dans les cirques, et jusqu'à 28 ou 29 degrés sur le littoral ouest ou nord.



La mer est en général peu agitée et devient progressivement agitée sur le littoral sud et ouest avec une houle de sud-ouest s'amplifiant au dessus de 1,5 mètres en cours d'après-midi.