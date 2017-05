23 mai 2005 - Immatriculé F-OMAY - en hommage à Mayotte -, et baptisé "Caribou" (bienvenue en mahorais), le nouveau Boeing 777 - 200 ER d'Air Austral se pose à La Réunion à 15 heures 30. Il vient de rallier Seattle (Etats-Unis) où se trouve le siège de Boeing et notre île d'une traite en 19 heures et 14 minutes. Il a ainsi établit le plus long vol sans escale avec passagers de l'histoire de l'aviation

23 mai 2005 - Immatriculé F-OMAY - en hommage à Mayotte -, et baptisé "Caribou" (bienvenue en mahorais), le nouveau Boeing 777 - 200 ER d'Air Austral se pose à La Réunion à 15 heures 30. Il vient de rallier Seattle (Etats-Unis) où se trouve le siège de Boeing et notre île d'une traite en 19 heures et 14 minutes. Il a ainsi établit le plus long vol sans escale avec passagers de l'histoire de l'aviation

Possédant le numéro de vol UU 3777, le Boeing 777 - 200 ER flambant neuf d'Air Austral s'est posé sur la piste de l'aéroport Roland Garros à 15 heures 30. 19 heures et 14 minutes plus tôt à Seattle (Nord - Ouest des États-Unis), il a arraché du sol ses 140 tonnes (le poids de l'avion à vide), ses 137 tonnes de carburant et ses 4 tonnes de charge (43 passagers équipage compris et bagages).

Moment historique

17 079 kilomètres et 10 fuseaux horaires plus tard, il établissait deux records. Celui du plus long vol sans escale avec passagers et celui de la rotation la plus lointaine en direction de La Réunion. "La Réunion vient de démontre qu'elle est capable d'aller chercher un avion neuf sur les chaînes de Boieng et de l'amener sur l'île après avoir effectué un vol record et historique. Je suis fier pour La Réunion" commentait Gérard Ethève alors président du directoire d'Air Austral.

Le B 777 a survolé le Canada, le Groenland, l'Islande, Brest en Métropole avant de reprendre la route normale vers La Réunion. Le tout en étant jamais à plus de 180 minutes d'un terrain susceptible de supporter le poids de l'avion en cas d'atterrissage forcé.

Au même titre que les deux autres B777 que possédait alors la compagnie, l'appareil a été affecté à la desserte Réunion - Paris a.

www.ipreunion.com