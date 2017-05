BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 23 mai 2017



- Manchester - Au moins 19 morts lors d'un "incident terroriste"

- Football - Creativ' Foot Academy : Stage pour les enfants avec les entraîneurs du Paris Saint-Germain. Une chance d'intégrer le PSG !

- Le conseil départemental en Afrique du Sud pour valoriser La Réunion

- Ville-musée : le site Herbert Spencer prêt à la transformation

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Quelques averses

Manchester - Au moins 19 morts lors d'un "incident terroriste"

Un "incident terroriste" s'est produit à la fin du concert de la vedette pop américaine Ariana Grande dans une salle de concerts à Manchester (ouest de l'Angleterre). A moins 19 morts et environ 50 blessés sont à déplorer, a annoncé mardi la police locale. "Ceci est traité comme un incident terroriste" ont indiqué les forces de l'ordre

Football/Creativ' Foot Academy - Stage pour les enfants avec les entraîneurs du Paris Saint-Germain. Une chance d'intégrer le PSG !

Du 10 au 21 juillet 2017, cinq entraineurs du Paris Saint-Germain seront à La Réunion pour la première fois. Lors de leur séjour, ils animeront deux stages de football pour les enfants âgés de 7 à 17 ans. L'événement se déroulera au Petit Stade de l'Est. Une initiative de Saint-Denis Football Club, la ville de Saint-Denis et de l'association Creativ' Foot Academy.

Le conseil départemental en Afrique du Sud pour valoriser La Réunion

Une délégation du Conseil départemental de La Réunion était en mission de coopération en Afrique du Sud, du 14 au 21 mai 2017. L'objectif, valoriser le rayonnement de La Réunion dans les pays de la zone de l'océan Indien. Valériane et Nelson sont Réunionnais. Ils vivent à Cape Town et bénéficient d'un contrat unique d'insertion (CUI) pour travailler au sein de l'Alliance Française, fondation qui a pour objectif de promouvoir la diversité culturelle et la langue française.

Le Port - Plusieurs artistes "en résidence" aux quatre coins de la commune - Ville-musée : le site Herbert Spencer prêt à la transformation

Du 24 mai au 2 juin 2017, la ville du Port se transforme en musée pour la troisième année. Plusieurs artistes, peintres et graffeurs de La Réunion et d'ailleurs seront en performance et laisseront une trace de leur talent sur quelques bâtiments de la commune. Cette manifestation est organisée par l'association Village Titan, en partenariat avec les bailleurs sociaux.

"Ronronthérapie": des chats contre le stress au bureau à Tokyo - Les minettes et les minets japonais ont de la chance

Les entreprises japonaises sont connues pour leurs horaires interminables et des relations hiérarchiques souvent stressantes. L'une d'elles a trouvé une thérapie, un trait d'union entre collègues: les chats.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Quelques averses

Ce mardi 23 avril 2017, Météo France annonce une matinée assez ensoleillée sur l'ensemble de La Réunion. Toutefois quelques nuages et averses seront au rendez-vous au cours de la journée à certaines zones de l'île.