Un "incident terroriste" s'est produit à la fin du concert de la vedette pop américaine Ariana Grande dans une salle de concerts à Manchester (ouest de l'Angleterre). A moins 19 morts et environ 50 blessés sont à déplorer, a annoncé mardi la police locale. "Ceci est traité comme un incident terroriste" ont indiqué les forces de l'ordre

6h11 - Sous le hashtag #RoomforManchester, les habitants de Manchester ouvrent leurs domiciles aux gens restés bloqués après le drame. Des images filmées au moment de l'explosition continuent d'être diffusées sur les réseaux sociaux

5h48 - Les services de secours continuent d'intervenir sur les lieux du drame, indique la police de Manchester. La chanteuse Ariana Grande n'a pas été blessée. "Elle est saine et sauve" indique son entourage

Emergency services still working at the scene of last nights incident at Manchester Arena and continue to ask public to avoid the area