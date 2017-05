Du 24 mai au 2 juin 2017, la ville du Port se transforme en musée pour la troisième année. Plusieurs artistes, peintres et graffeurs de La Réunion et d'ailleurs seront en performance et laisseront une trace de leur talent sur quelques bâtiments de la commune. Cette manifestation est organisée par l'association Village Titan, en partenariat avec les bailleurs sociaux. (Photo d'archives : édition 2015 - groupe d'habitations la Rose des vents)

Du 24 mai au 2 juin 2017, la ville du Port se transforme en musée pour la troisième année. Plusieurs artistes, peintres et graffeurs de La Réunion et d'ailleurs seront en performance et laisseront une trace de leur talent sur quelques bâtiments de la commune. Cette manifestation est organisée par l'association Village Titan, en partenariat avec les bailleurs sociaux. (Photo d'archives : édition 2015 - groupe d'habitations la Rose des vents)

"Imaginer sa ville". Tel est le thème de la troisième édition de Ville-Musée au Port. Si le bâtiment de la Rose des sables avait déjà eu la chance d'être rafraîchi d'oeuvres uniques, c'est au tour de l'immeuble Herbert Spencer se passer sous les bombes... de peinture.

Plusieurs murs et quatorze panneaux de mêmes dimensions seront réalisés la même semaine dans plusieurs quartiers sous forme de résidences, comprenant des établissements scolaires du quartier (maternelle, primaire, collège et lycée), des associations, La Friche, les centres sociaux ou le Village Titan. Une fois réalisées, les oeuvres seront réunies sur le site de l'immeuble Herbert Spencer et de les accrocher sur les murs, en s'adaptant sur son architecture cubique.

Plusieurs artistes réunionnais - Jace, Mégôt, Gorg One et Zaïtoune, dont la renommée locale n'est plus à faire - ainsi que des peintres et graffeurs venus de l'extérieur - ECB, Markus Genesius, El Tono et Reso - seront accueillis. Chacun réalisera un à deux panneau, en compagnie des artistes amateurs du quartier.

En 2015, plusieurs de ces artistes avaient relooké le groupe d'habitations La Rose des Vents, dans la rue Cimendef, à l'ouest de la ville du Port. Les habitants avaient à ce propos témoigné leur joie à la vue des oeuvres et à la rencontre d'avec les plasticiens, peintres et graffeurs.

