Ce mardi 23 avril 2017, Météo France annonce une matinée assez ensoleillée sur l'ensemble de La Réunion. Toutefois quelques nuages et averses seront au rendez-vous au cours de la journée dans certaines zones de l'île. Ci-dessous les prévisions de Météo France.

Au lever du jour, les entrées maritimes sont encore présentes sur les flancs du volcan ainsi que sur la frange côtière du littoral Est. Quelques averses sont toujours possible sur les pentes du volcan. Ailleurs, le ciel est dégagé, en particulier les sommets au-dessus de 2000m.

Au fil de la matinée, le ciel se charge progressivement. Les nuages de développement diurne se mettent en place le long des pentes, apportant par place quelques petites ondées. Les plages profitent d'un bel ensoleillement, de même que les sommets au-dessus de 2000m.

A la mi-journée le ciel est couvert, mais de belle trouées ensoleillées jouent avec la couverture nuageuse. De petites averses arrosent les pentes de l'Ouest, et par débordement la route en corniche. Des averses plus soutenues sont attendues du côté de Saint-Joseph et le long des flancs Est du volcan.

Le temps s'améliore par l'Ouest à partir de la fin de journée, mais les pluies perdurent dans la région du volcan. Tandis que les nuages se délitent dans l'intérieur des terres, les entrées maritimes font leurs apparitions, notamment du côté de Champ Borne.

Le vent de Sud-Est à Est est modéré avec des rafales de l'ordre de 40 à 50 km/h vers Saint-Pierre et dans une moindre mesure sur le littoral Nord. Les températures maximales oscillent entre 24 et 27°C sur le littoral, 14 au volcan, 21 à Salazie, 23 à Takamaka et l'Entre-Deux et 15°C au Maïdo.

La mer est agitée par petite houle de Sud.