Le directeur général de C8 a proposé mardi de produire et diffuser des spots de soutien aux associations anti-homophobie alors que plusieurs annonceurs ont décidé de lâcher l'émission TPMP de Cyril Hanouna après une séquence jugée homophobe. "Je comprends très bien qu'il y a des gens qui ont été heurtés et évidemment je le regrette, mais je ne vais pas m'excuser au-delà de ce qu'a fait Cyril", a réagi le directeur général de C8 Franck Appietto sur Europe 1.

Une dizaine d'annonceurs ont fait savoir sur Twitter qu'ils suspendaient leur publicité ou sponsoring de l'émission phare de C8 Touche pas à mon poste, après la polémique suscitée par une séquence où Cyril Hanouna se fait passer pour un bisexuel dans une petite annonce, répondant en direct et de façon caricaturale aux hommes qui le contactaient.

Piégé dans ce canular homophobe de Cyril Hanouna, un jeune homme est "dans un état de détresse morale épouvantable" a révélé Nicolas Noguier, le président du Refuge, une association de soutien aux jeunes homosexuels majeurs victimes d'homophobie.

"C'est une séquence qui est passée en direct en 3e partie de soirée, avec une interdiction au moins de 12 ans et qui n'a rien à voir avec l'émission d'access qu'on essaie de fragiliser en attaquant Cyril", a estimé Franck Appietto. "C'était un canular qui a été mal interprété (...) ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est qu'on donne la parole aux associations anti-homophobie. Je leur lance un appel, pour toutes celles qui ont besoin de visibilité je leur propose de nous contacter, on produira et on diffusera sur les antennes du groupe un spot pour les soutenir parce que nous combattons l'homophobie depuis toujours", a-t-il assuré.

"Je comprends qu'il y ait une réaction par rapport à toute la polémique, je suis assez choqué de voir certains professionnels et producteurs indépendants compétiteurs de Cyril mettre la liste des annonceurs sur Twitter en invitant les gens à boycotter ces marques", a-t-il regretté.

Sur Twitter, les groupes PSA, Flunch, Décathlon, Orange, Petit Navire, Thomson, Bouygues Immobilier, Guerlain, Pringles ont annoncé qu'ils suspendaient leur publicité sur le créneau horaire de l'émission.

Les groupes Bosch, Chanel et Disneyland Paris ont indiqué au site Buzzfeed qu'ils arrêtaient leurs campagnes et les entreprises Lu et Easyjet y réfléchissent.

"C'est seulement quelques annonceurs qui se retirent de l'émission et de l'antenne", a estimé M. Appietto, précisant: "ce n'est pas la majorité". "Je remercie les 200 annonceurs qui restent et qui ont fait la nuance entre +TPMP+ et une séquence tardive interdit aux moins de 12 ans", a-t-il poursuivi.

AFP