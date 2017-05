Les services administratifs de la préfecture de La Réunion à Saint-Denis et des sous‑préfectures de Saint-Benoît, Saint-Paul et Saint-Pierre, ainsi que les services de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE), de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF), de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS), de la direction de la mer sud océan Indien (DMSOI) et de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) seront exceptionnellement fermés le vendredi 26 mai 2017. Les missions d'inspection de la DAAF seront normalement assurées à l'abattoir de Saint-Pierre et dans les différents postes frontaliers (port et aéroport).

