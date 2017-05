Le 24 mai 2016, un arrêté limitant la teneur maximale en sucre ajouté dans les produits locaux distribués exclusivement en outre-mer a été publié au journal officiel. Il intervient trois ans après le vote de la loi Lurel interdisant la distribution de produits agro-alimentaires plus sucrés qu'en métropole.

Le 24 mai 2016, un arrêté limitant la teneur maximale en sucre ajouté dans les produits locaux distribués exclusivement en outre-mer a été publié au journal officiel. Il intervient trois ans après le vote de la loi Lurel interdisant la distribution de produits agro-alimentaires plus sucrés qu'en métropole.

L'arrêté, datant du 9 mai 2016, précise que "la teneur en sucres ajoutés des denrées alimentaires de consommation courante", distribuées dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, mais non distribuées en France hexagonale, "ne peut pas être supérieure à la teneur en sucres ajoutés la plus élevée constatée dans les denrées alimentaires" de la même famille "les plus distribuées en France hexagonale".

Cet arrêté, signé des ministères de la Santé, de l'Agriculture, de l'Economie, des Outre-mer et du Commerce, recense la liste de tous les produits locaux concernés, notamment les sodas, yaourts, biscuits, glaces, gâteaux, céréales du petit-déjeuner, chocolats et barres chocolatées.

L'arrêté, permet "de fixer, pour les produits locaux, une teneur maximale en sucre pour les denrées alimentaires distribuées exclusivement dans les outre-mer", s'est-il félicité, soulignant que "plusieurs études scientifiques montraient la nécessité de réguler la teneur en sucres des produits locaux, et singulièrement les sodas, qui sont souvent 10 à 50% plus sucrés que des produits comparables distribués en Hexagone".

Pour M. Lurel ex-ministre de l'Outre-mer, à l'origine de la loi interdisant la distribution de produits agro-alimentaires plus sucrés qu'en métropole, cet arrêté "concrétise l'engagement n°11 du candidat François Hollande en 2012 assurant un égal accès à une consommation saine outre-mer" et "marque la volonté du gouvernement d'agir contre la prévalence de l'obésité outre-mer qui touche, notamment, 10,5 % des enfants des quatre départements d'outre-mer, contre 3% des enfants en France hexagonale".

