BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 24 mai 2017



- Macron veut alléger les CP et les CE1 - À La Réunion 12 élèves par classe = 160 classes supplémentaires

- Saint-Paul - Simulation de tuerie de masse au stade

- Saint-Denis - Coupe de France universitaire - Trail - 331 étudiants vont courir au Colorado

- Hébergement - La fréquentation hôtelière progresse de 2% au 1er trimestre

- Ça s'est passé un 24 mai - 2016 : le surplus de sucre banni des produits péi

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Nuages et quelques averses !

En Métropole ce sont plus de 2200 classes qui sont concernées par la réduction des effectifs d'élèves dans les classes de CP et CE1 en réseaux d'éducation prioritaire (REP) et en réseaux d'éducation prioritaire renforcée (REP +), a indiqué lundi le nouveau ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, conformément aux engagements du président. Dans ce cadre, 160 classes devraient être créées à La Réunion

Une simulation de tuerie de masse a eu lieu au stade Julius Bénard de Saint-Paul ce mardi matin 23 mai 2017. La police, les gendarmes, les pompiers et le Samu ont ainsi pu vérifier leur capacité d'intervention et de réactions face à un événement nécessitant le déploiement du plan NOVI (nombreuses victimes) spécifique attentats. Des dizaines de figurants spécialement briffés pour l'occasion ont joué le rôle des victimes

La coupe de France universitaire de trail aura lieu le lundi 5 juin 2017 au Colodrado (Saint-Denis). 331 étudiants de La Réunion, de Métropole et de l'étranger sont déjà inscrits pour cette épreuve longue de 24 km qui se déroule pour la première fois dans un département d'outre-mer. "Pour la majorité des participants la course est aussi l'occasion d'un séjour de près d'une semaine dans l'île" souligne l'Université de La Réunion organisatrice de l'événement.

La fréquentation hôtelière progresse de 2% avec 277 700 nuitées au 1er trimestre 2017, la fréquentation de l'ensemble des hôtels réunionnais augmente de 2 % par rapport au 1er trimestre 2016 selon les dernières données de l'Insee, dont nous publions le communiqué dans son intégralité ci-après.

Le 24 mai 2016, un arrêté limitant la teneur maximale en sucre ajouté dans les produits locaux distribués exclusivement en outre-mer a été publié au journal officiel. Il intervient trois ans après le vote de la loi Lurel interdisant la distribution de produits agro-alimentaires plus sucrés qu'en métropole

Ce mercredi 24 mai 2017, les météorologues de Météo France annoncent un temps plutôt nuageux sur l'ensemble de l'île. Quelques averses seront également à prévoir dans l'Ouest de l'île l'après-midi.