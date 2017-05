En Métropole ce sont plus de 2200 classes qui sont concernées par la réduction des effectifs d'élèves dans les classes de CP et CE1 en réseaux d'éducation prioritaire (REP) et en réseaux d'éducation prioritaire renforcée (REP +), a indiqué lundi le nouveau ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, conformément aux engagements du président. Dans ce cadre, 160 classes devraient être créées à La Réunion

En Métropole ce sont plus de 2200 classes qui sont concernées par la réduction des effectifs d'élèves dans les classes de CP et CE1 en réseaux d'éducation prioritaire (REP) et en réseaux d'éducation prioritaire renforcée (REP +), a indiqué lundi le nouveau ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, conformément aux engagements du président. Dans ce cadre, 160 classes devraient être créées à La Réunion

Réduire à 12 le nombre d’élèves en classes de CP et CE1 dans les réseaux d’éducation prioritaire. C’est une des mesure phare promise par le candidat Emmanuel Macron. Devenu Président de la République, l'ex chef de Fille de En Marche ! veut que cette réforme soit applicable dès la prochaine rentrée a annoncé ce lundi le ministre de l’Education Michel Blanquer.

À La Réunion, ce sont 286 écoles qui sont concernées. 140 établissements sont en REP et 146 en REP+. Le directeur académique, adjoint du recteur, Jean-François Salles estime que la création de 160 classes supplémentaires serait nécessaire dans le cadre de cette réforme. "Sil faut dédoubler les classes, il faudra quand même voir s’il y a de la place", explique-t-il.

160 enseignants supplémentaires seront nécessaires. Pour pouvoir ces postes "le ministre a évoqué des listes complémentaires aux concours par exemple et on a plusieurs pistes à creuser "note Jean-François Salles. Il ajoute que ces pistes seront étudiées très sérieusement lorsque le nombre définitif de classes à créer sera officialisé.

Les communes interrogées par Imaz Press essaient de se préparent d’ores et déjà à appliquer cette mesure. Certaines estiment qu'elles ne seront pas prêtes pour la rentrée d’août. C’est le cas à Saint-André. La Ville pense à la mise en place de mesures provisoires. "C’est impossible de faire mieux en trois mois. On envisage de mettre un paravent mobile pour diviser la classe en deux ", explique Jean-Yves Sambimanan, responsable de la communication de la mairie de Saint-André.

La ville du Port compte un total de trois REP + et un REP. "Il y a trop de paramètres, trop d’incertitudes. Il faut qu’on aille recenser les locaux dans chaque école pour voir si on est en capacité d’avoir une salle de classe par niveau", explique Jocelyne Ligdamis, directrice de la vie éducative à la mairie du Port.

À Saint-Louis, seize écoles font partie des REP + et trois des REP. Comme dans les autres mairies questionnées on attend les instructions du ministère de l’éducation.

La commune de Saint-Denis comptabilise 115 classes de CP et de CE1 classées en REP ou REP +. À l'heure actuelle, les services de la Direction du projet éducatif global planchent sur un planning de travaux pour la période de juillet-août. L’objectif est d'"estimer la faisabilité et de s'adapter à la demande du gouvernement de scinder les classes REP en deux. Les services de la Ville vont voir quelles sont les écoles dans lesquelles des classes modulaires pourront être construites et quelles sont les écoles qui peuvent d'ores et déjà sans travaux mettre en oeuvre ce dispositif ", déclare Ingrid Le Goff, directrice adjointe du service communication de Saint-Denis.

Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education nationale, a reçu ce mardi les recteurs des toutes les Académies de France. Il restera ensuite au ministère à annoncer aux communes, compétentes en construction d'écoles, sur quels fonds et sur quelles aides elles pourront compter pour aménager leur bâti scolaire

