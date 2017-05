Les Réunionnais de confession catholique célèbrent ce jeudi 25 mai 2017 la fête de l'Ascension. A cette occasion, une messe sera célébrée au Maïdo, à Saint-Paul, présidée par l'évêque Gilbert Aubry. La célébration rassemble chaque année plusieurs milliers de fidèles. Dans le même temps, à Sainte-Marie et à Mafate, deux hommages seront rendus au père François Glénac, curé de la paroisse de Sainte-Marie, disparu récemment à l'âge de 65 ans.

Sur le site de Saint-Gilles les Hauts, dans un paysage naturel unique, les catholiques célèbreront l'Ascension. Quarante jours après Pâques, cette fête marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après la Résurrection. Elle désigne le moment de son élévation, après avoir été mis sur la croix. Jésus n'est alors plus présent physiquement mais l'est par ses sacrements. Chaque année au Maïdo, plusieurs miliers de fidèles comptant élus et personnalités locales se rassemblent pour un temps de prière et de partage durant la journée. Une messe solennelle sera présidée par l'évêque Monseigneur Aubry, suivie d'un repas. Déroulement de la journée 5h : départ depuis la salle polyvalente de Petite-France et montée à pied jusqu’au site (11km) pour les jeunes des six paroisses du doyenné

8h : accueil

9h : chapelet des hommes et préparation de la messe.

10h30 : messe solennelle présidée par Gilbert Aubry

12h30 : pause déjeuner, repas partage

13h30 : animations

16h30 : fin de la journée et remise en état du site

Deux hommages au père Glénac à Sainte-Marie et Mafate

Ce jeudi 25 mai 2017, alors que les catholiques célèbreront l'Ascension, un hommage sera rendu au Père François Glénac sur l'esplanade du Frère Scubilion à Sainte-Marie, à partir de 8h30. Messe, chants et témoignages seront au programme. Dans le même temps, une messe sera célébrée à 10 heures à la Plaine des Tamarins dans le cirque de Mafate, en mémoire du curé disparu le 11 mai dernier des suites d'une crise cardiaque.

A Sainte-Marie :

Chorales, groupes de prière, artistes chrétien et locaux, se réunissent ce jeudi sur l’esplanade du frère Scubilion pour rendre hommage au père Glénac.

Au programme :

8h30 : Messe

9h30 : Temps louange et de prière

11h- 12h : Prière Mariale sous le préau et Procession jusqu’à l’Eglise

12h – 13h : Temps d’adoration dans l’Eglise

13h : Pic nic partage dans le parc

14h – 18h : Concerts et Témoignages sous le préau avec l’Ensemble Vocal bénédictin, la Chorale de Sainte-Marie, Soldiers of lord, Jimmy, Marie-Armande et Henry-Claude Moutou, le groupe Feu de joie, l’association Adoramus-t ou encore les jeunes talents 2017.