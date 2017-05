Ce mercredi 24 mai 2017, les météorologues de Météo France annoncent un temps plutôt nuageux sur l'ensemble de l'île. Quelques averses seront également à prévoir dans l'Ouest de l'île l'après-midi. Ci-dessous les prévisions de Météo France.

Ce mercredi 24 mai 2017, les météorologues de Météo France annoncent un temps plutôt nuageux sur l'ensemble de l'île. Quelques averses seront également à prévoir dans l'Ouest de l'île l'après-midi. Ci-dessous les prévisions de Météo France.

Peu nuageux à nuageux sur la moitié Est, ensoleillé sur la moitié Ouest, nous sommes dans une situation classique d'alizé. L'atmosphère est beaucoup moins humide qu'hier et le littoral va conserver de belles embellies au cours de la journée. Cette matinée s'annonce agréable et les températures fraiches de la nuit remontent rapidement pour atteindre le maximum de la journée en fin de matinée, début d'après-midi.

Un peu plus tard en milieu de journée, les nuages se développent sur le relief et s'emparent de l'intérieur de l'île, avec une préférence pour les hauteurs de l'Ouest. Plus tard, ces derniers glissent vers la baie de Saint-Paul, en donnant quelques averses, qui vont rapidement s'évaporer au niveau de la route du littorale.

Le vent de Secteur Est est modéré avec des rafales de l'ordre de 40 à 50 km/h vers Saint-Pierre et dans une moindre mesure sur le littoral Nord.

Les températures maximales oscillent entre 24 et 29°C sur le littoral, 15°c au volcan, 22°c à Salazie, 23°c à Takamaka.

La houle modérée de Sud-Ouest continue de s'amortir sur le littoral Sud-Ouest.