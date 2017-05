Ce dimanche 21 mai 2017, la station spatiale de Thomas Pesquet a survolé l'île de La Réunion. Des lumières dansantes étaient visibles durant quelques minutes à l'oeil nu. Un internaute réunionnais a capturé ces images inhabituelles dans le ciel réunionnais. Une vidéo qu'il a pu réaliser avec son portable !

Au regard de ces petites lumières vives et dansantes dans le ciel, on ne peut pas immédiatement deviner de quoi il s'agit. OVNI, extra-terrestre, autre chose ? Et non, il s'agit de la station spatiale de Thomas Pesquet ! Ce dimanche 21 mai, elle était visible à l'oeil nu en fin de journée.

Un internaute réunionnais a réussi à capturer ces rares images, que nous publions ci-dessous.

Amateur de photo, "gandalf97431" a réalisé cette vidéo à l'aide son portable. En utilisant un zoom numérique par 4 et un stabilisateur d'image, il était à l'affût du passage de la station de Thomas Pesquet. Ce qui donne un joli (et insolite) ballet aérien.