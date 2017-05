Coup de chance pour l'objectif... Et pour les passionnés. Le 25 mai 2013, trois baleines ont assuré le spectacle au large des côtes de l'Etang-Salé et de Saint-Leu. Les baleines viennent mettre bas dans les eaux chaudes des côtes réunionnaises. Les mères et leurs petits resteront en vue de La Réunion pendant plusieurs semaines, le temps pour les baleineaux d'être en mesure d'affronter le long voyage vers les eaux glacés de l'Antarctique. La période est donc propice pour en apercevoir quelques unes au large de nos côtes.

Depuis 2009, une charte d'approche des baleines a été signée entre la préfecture, des associations de protection et d'études des cétacés ainsi que par les différents professionnels de la mer. Cette charte établit les principes fondamentaux à respecter pour ne pas déranger les baleines, souvent en période de reproduction quand elles longent les côtes réunionnaises. Si les cétacés subissent un stress à cette période, cela touche d'autant plus l'ensemble de leur population.

L'occasion pour Imaz Press de rappeler que le 20 septembre 2011, une mère et son baleineau avaient dansé au large de la baie de Saint-Paul et que l'objectif de notre photographe n'était resté dans sa poche. Les images de l'époque sont à retrouver ici.

