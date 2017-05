BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 25 mai 2017



- Fruits et légumes

- Aéroport de Pierrefonds - Le personnel au sol menace de se mettre en grève

- Maïdo - Gilbert Aubry présidera la grande messe de l'Ascension - Deux hommages seront rendus au père Glénac à Sainte-Marie et à Mafate

- Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en baisse de 1,1% en avril

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un temps ensoleillé

BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 25 mai 2017



- Fruits et légumes

- Aéroport de Pierrefonds - Le personnel au sol menace de se mettre en grève

- Maïdo - Gilbert Aubry présidera la grande messe de l'Ascension - Deux hommages seront rendus au père Glénac à Sainte-Marie et à Mafate

- Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en baisse de 1,1% en avril

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un temps ensoleillé

Imaz Press vous invite à déambuler entre les étals des marchés forains : pitayas, ananas, soso maïs, fruits de la passion, gingembre... un mélange de saveurs et de couleurs aux effluves péi. Car La Réunion se décline sous de multiples facettes. Entre les douceurs lontan, les fruits mûrs et les légumes frais, il y a pléiade de choix ! Et nos papilles ne s'en lassent pas.

A l'appel de l'UNSA, le personnel au sol du Syndicat Mixte de Pierrefonds a annoncé avoir déposé un préavis de grève illimité à compter du mardi 30 mai 2017. Les revendications portent principalement sur les conditions de travail et les revenus.

Les Réunionnais de confession catholique célèbrent ce jeudi 25 mai 2017 la fête de l'Ascension. À cette occasion, une messe sera célébrée au Maïdo, à Saint-Paul, présidée par l'évêque Gilbert Aubry. La célébration rassemble chaque année plusieurs milliers de fidèles. Dans le même temps, à Sainte-Marie et à Mafate, deux hommages seront rendus au père François Glénac, curé de la paroisse de Sainte-Marie, disparu récemment à l'âge de 65 ans.

Fin avril 2017, à La Réunion, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 136 300. Ce nombre augmente de 0,1 % sur trois mois (soit + 1 90 personnes). Il diminue de 1,1 % sur un mois et progresse de 0,8 % sur un an, selon les derniers chiffres du chômage publiés ce mercredi 24 mai.

Coup de chance pour l'objectif... Et pour les passionnés. Le 25 mai 2013, trois baleines ont assuré le spectacle au large des côtes de l'Etang-Salé et de Saint-Leu. Les baleines viennent mettre bas dans les eaux chaudes des côtes réunionnaises. Les mères et leurs petits resteront en vue de La Réunion pendant plusieurs semaines, le temps pour les baleineaux d'être en mesure d'affronter le long voyage vers les eaux glacés de l'Antarctique. La période est donc propice pour en apercevoir quelques unes au large de nos côtes.

Pour ce jeudi 25 mai 2017, Météo France annonce un temps ensoleillé sur l'ensemble de l'île. Toutefois, quelques nuages se formeront au cours de la journée à certaines zones de l'île.