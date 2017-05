A l'appel de l'UNSA, le personnel au sol du Syndicat Mixte de Pierrefonds a annoncé avoir déposé un préavis de grève illimité à compter du mardi 30 mai 2017. Les revendications portent principalement sur les conditions de travail et les revenus.

Dès ce mardi 30 mai, une majorité du personnel au sol de l'aérport de Pierrefonds sera mobilisée. Les membres du Syndicat Mixte de Pierrefonds ont déposé leur préavis de grève pour plusieurs raisons. "C'est un mécontentement du personnel devant les dégradations des conditions de travail et de leur pouvoir d'achat. Ces dégradations sont dues essentiellement au manque de moyens humains et matériels. À cela s'ajoute un management considéré comme autoritaire et abusif", déclare Erick Chavriacouty, secrétaire général de l'UNSA.

La décision de grèver a été prise en assemblée générale du personnel. "On attend de la direction qu'elle engage une discussion pour ne pas entamer la grève", explique Erick Chavriacouty. Si aucune rencontre n'est programmée dans les prochains jours entre le personnel et la direction, les salariés arrêteront de travailler le mardi 30 mai 2017 pour une durée illimitée.

