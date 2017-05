Imaz Press vous invite à déambuler entre les étals des marchés forains : pitayas, ananas, soso maïs, fruits de la passion, gingembre... un mélange de saveurs et de couleurs aux effluves péi. Car La Réunion se décline sous de multiples facettes. Entre les douceurs lontan, les fruits mûrs et les légumes frais, il y a pléiade de choix ! Et nos papilles ne s'en lassent pas.

Imaz Press vous invite à déambuler entre les étals des marchés forains : pitayas, ananas, soso maïs, fruits de la passion, gingembre... un mélange de saveurs et de couleurs aux effluves péi. Car La Réunion se décline sous de multiples facettes. Entre les douceurs lontan, les fruits mûrs et les légumes frais, il y a pléiade de choix ! Et nos papilles ne s'en lassent pas.