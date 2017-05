Chaque dernier mardi du mois la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises) organise pour ses adhérant des ateliers. Ce sera l'occasion pour les entrepreneurs d'obtenir des renseignements pratiques et concrets sur des thématiques qui font leur quotidien. (Photo d'illustration)

Comment procéder à une rupture conventionnelle ? Obtenir un document unique ? Quelles sont les étapes de la procédure prud’homale ? Autant de questions que les adhérents CPME Réunion se posent tous les jours dans leurs TPE/PME.

La CPME Réunion, dont la mission est d’accompagner, défendre et représenter les chefs d’entreprise de petites et moyennes entreprises, inaugure à partir du mois de mai le rendez-vous mensuel de décryptage pour ses adhérents sur des thématiques clefs dans la vie de l’entreprise. De nombreux sujets seront abordés pour aider les entrepreneurs au quotidien. Les dates et programmes des ateliers organisés ci-dessous :

Mardi 30 mai de 7h30 à 8h30, au Récif, 50 Avenue de Bourbon Saint-Gilles :

Rupture conventionnelle

Transmission d’entreprise



Mardi 27 juin de 7h30 à 8h30 :

L’entretien professionnel obligatoire

La procédure prud’homale



Mardi 25 juillet de 7h30 à 8h30 :

L’adaptabilité des locaux au handicap

Le Document Unique

