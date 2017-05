Le 27 mai à 09h00, le musée Stella Matutina organise la Japan Experience. Cet événement incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à la culture japonaise mais pas uniquement. Les curieux peuvent également s'y rendre pour découvrir l'univers du Japon et une infinité de découvertes pour les curieux mais aussi à tous les Geeks souhaitant vivre à fond leur passion pour le multimédia, l'informatique etc...

6€ seulement pour vivre la Japan Experience et visiter le musée Stella Matutina. Les curieux sont invités à venir découvrir le Japon, sa culture, les mangas, les arts martiaux, les jeux vidéos et bien d’autres spécificités du pays du soleil levant.

La Japan expérience est l’endroit parfait pour se lancer dans de nouvelles activités. Des ateliers et des initiations sont organisés pour vous apprendre les rudiments du dessin, du maquettisme, de la fabrication de cosplay, ou d’activités traditionnelles comme l’origami ou encore la calligraphie.

Le musée Stella Matutina proposera d’autres divertissements tels que l’escape game, le trollball, le paint-ball à l’arc, le cosplay, les comics, la chasse au trésor dans le musée Stella Matutina, les jeux concours, la vente de produits autour du Japon, du manga, du comics, du multimédia et de l’informatique, la découverte de la culture japonaise, Star wars etc... Pour y participer, les billets sont disponibles à la billetterie du musée Stella Matutina.

