Dans un point presse tenu ce vendredi 26 mai 2017, le Parti communiste réunionnais a réagi aux dernières manifestations menées par les planteurs de cannes. Ils porteront deux revendication à travers leurs candidats aux élections législatives pour tenter de sauver la filière, à savoir la création d'un comité de suivi. "Il faut mettre autour de la table planteurs, industriels, transports et acteurs de l'énergie via la bagasse" et faire toute la transparence pour de meilleures négociations, ont expliqué les cadres du parti. Ci-après, l'interview de Maurice Gironcel, secrétaire général du Parti communiste réunionnais.

