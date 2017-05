Après un week-end de compétition, la cérémonie officielle de remise des prix Webcup a eu lieu ce mercredi 24 mai 2017 à la mairie de La Possession en présence de la maire de la ville, Vanessa Miranville. Le 1er Prix du concours, dont le but est de créer un site internet en 24h00, a été décerné à l'équipe Code It, qui représentera la Réunion à la finale Internationale en fin d'année.

Organisé par l'association réunionnaise Webcup, ce concours à la fois technique et ludique est un véritable baromètre des compétences et de la créativité des participants résidant dans la zone Océan Indien.

Étudiants, amateurs, professionnels, seuls ou en équipe, les 272 participants devaient réaliser un site Internet en 24 heures chrono sur un sujet connu uniquement au lancement du concours : cette année, il s’agissait de la création du site internet d’AndroidLand, un parc d’attractions géant et futuriste, peuplé d’androïdes, recréant différents types d’univers immersifs à différentes époques (voir la vidéo de présentation du sujet).

A l’issue des présélections et de la délibération des membres du jury, l’annonce officielle des résultats a été faite ce mercredi 24 mai 2017 dans la salle du Conseil de la Mairie de La Possession en présence de la maire Vanessa Miranville.

A cette occasion, 4 prix ont été décernés :

- le Prix de la viralité dont le but est de récolter un maximum de fans sur une page Facebook créée pour l’occasion a été décerné à l’équipe uniXcorn menée par Cédric Maillot​ (étudiants AFPAR) : ils ont remporté des casques audio;

- Le 3ème Prix a été décerné à l’équipe TReunis menée par Dimitri Hoarau : ​ils ont remporté des packs clavier + souris gamer

- Le 2ème Prix ​a été décerné à l’équipe Les Students menée par Christopher Nembly​ : ils ont remporté des kits d’enceintes 5.0

- Le 1er Prix a été décerné à l’équipe Code It menée par Romane De Boivilliers ​: ils ont remporté des tablettes Samsung Tab E, des clés USB et représenteront la Réunion à la Finale Internationale Océan Indien en fin d’année sur l’un des territoires participants (billets d’avion et hébergement offerts).

Pour cette édition 2017, 10 équipes étaient en compétition à la Réunion. Les résultats régionaux du concours seront affichés sur le site respectif de chaque île organisatrice de la Webcup au fur et à mesure de la délibération des différents jurys.

L’ensemble des équipes finalistes qui participeront à la finale Océan Indien seront donc connus d’ici la fin de la semaine.

Différents acteurs du numérique ont participé activement à l'organisation de la compétition régionale sur leur territoire, sous la houlette de l'association mère basée à la Réunion qui pilote toutes les compétitions et accompagne les organisateurs dans le respect du format et de l'esprit convivial de la Webcup.