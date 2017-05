Au lever du jour, tout va bien, mais quelques nuages pourraient prendre le pas sur le soleil, notamment sur le littoral, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce vendredi 26 mai 2017. Les températures continuent de se rafraîchir, et ne dépassent pas les 25 degrés. Ci-après, l'intégralité des prévisions.

Au lever du jour, tout va bien, mais quelques nuages pourraient prendre le pas sur le soleil, notamment sur le littoral, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce vendredi 26 mai 2017. Les températures continuent de se rafraîchir, et ne dépassent pas les 25 degrés. Ci-après, l'intégralité des prévisions.

Le beau temps est souvent là au lever du jour. Quelques averses et passages nuageux, inquiètent la côte Sud-Est au petit matin, vite relayés par des éclaircies.



En montagne le temps est ensoleillé en matinée, même si quelques nuages viennent buter sur le flanc Est du volcan. L'après-midi s'annonce plus nuageuse que la veille. Cilaos et Mafate conservent malgré tout quelques éclaircies. Les plus hauts sommets gardent la tête au soleil.





Sur les zones littorales, souvent les éclaircies persistent l'après-midi mais les contreforts ouest et sud-ouest s'abritent à l'ombre des nuages. Sur la côte orientale, éclaircies et nuages se disputent le ciel, et de rares averses peuvent jouer les trouble-fêtes en fin de journée.



L'alizé reste fidèle aux côtes nord et sud avec des rafales autour de 45 km/h. La mer est agitée au vent. La côte sud s'apprête à accueillir un nouveau train de houle perceptible en soirée de vendredi et qui se renforce dans la nuit.