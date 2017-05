Voici les titres développés ce samedi :



- [AUDIO] Islam - Ramadan : concilier travail, études et jeûne

- Les rugbymen du XV chargent La Réunion

- Saint-Denis - Kabarkartié à Bois de nèfles

- A Languidic, le plus grand centre de soins pour animaux sauvages ne désemplit pas

- Alizée Morel 3ème au 200 mètres nage libre, Emma Morel 6ème au 100 mètres papillon

- Ça s'est passé un 27 mai - 2010 - La vente des cigarettes aux moins de 18 ans est interdite

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le week-end commence sous le soleil

[AUDIO] Islam - Ramadan : concilier travail, études et jeûne

Pour les musulmans du monde, le ramadan, qui fait partie des cinq piliers de l'islam est un mois de jeûne mais aussi de partage et de spiritualité. A La Réunion, il semblerait qu'il soit simple à suivre, en raison des courtes journées et de la fraîcheur de l'hiver austral. Que l'on travaille ou que l'on étudie, chacun a ses astuces pour faire passer les heures plus vite et oublier la faim. Car, le plus difficile dans le ramadan n'est pas de jeûner, mais d'effectuer sa remise en question par la prière et d'en sortir grandi.

Les rugbymen du XV chargent La Réunion

Ils débarquent à La Réunion ! Les rugbymen du XV visiteront l'île pour la première fois les 29 et 30 mai prochains. Deux entraînements publics et deux soirées dédiées à la promotion du rugby sont prévues. Cette visite a pour principal objectif de renforcer le rugby ultramarin : l'équipe des Bleus sera divisée en deux délégations. L'une d'entre elles se rendra à Mayotte. Elles se rejoindront ensuite sur notre département pour décoller en direction de l'Afrique du Sud.

[VIDÉO] Spectacle avec Tikok Vellaye, Thierry Gauliris, Frédéric Joron... Saint-Denis - Kabarkartié à Bois de nèfles

Séga, maloya, fonnkér, humour, le quartier de Bois de Nèfles Saint-Denis est en fête à partir de 18 heures ce samedi 27 mai 2017 avec en clou du spectacle le collectif Zarlor Nout Péi composé de Tikok Vellaye, Thierry Gauliris et Frédéric Joron. L'événement a lieu dans le cadre du Kabarkartié proposé par la mairie dionysienne tous les quatrièmes samedis du mois.

"Volée de piafs" accueille tout animal sauvage en détresse - A Languidic, le plus grand centre de soins ne désemplit pas

"Volée de piafs bonjour, que puis-je faire pour vous aider ?"... Dans le plus grand centre de soins pour animaux sauvages de France, situé dans le Morbihan, l'activité déborde. Malgré une trésorerie fragile, chaque jour renards, pies ou encore phoques y sont déposés pour être soignés.

Championnats de France de élite à Strasbourg - Natation - Alizée Morel 3ème au 200 mètres nage libre, Emma Morel 6ème au 100 mètres papillon

Belle performance d'Emma Morel (Saint-Joseph) aux championnats de France de natation élite qui ont lieu actuellement à Schiltigheim (Strasbourg). Ce vendredi 27 mai 2017 elle a réalisé le 6ème temps en finale A du 100 mètres papillon avec un chrono de 01:02:21. Elle a ainsi légèrement amélioré le temps qu'elle avait établi le matin en série (01:02:44). Ce jeudi la Réunionnaise Alizée Morel (TOEC) avait déjà porté haut les couleurs de son île en terminant troisième du 200 mètres nage libre . Elle a réalisé le bon chrono de 01:59:93 derrière Charlotte Bonnet (01:55:80) et Margaux Fabre (01:58:70). Mercredi, avec ses trois équipières du TOEC elle avait terminé 2ème du relais 4x100 mètres nage libre.

Ça s'est passé un 27 mai - 2010 - La vente des cigarettes aux moins de 18 ans est interdite

27 mai 2010. Le décret d'application de la loi interdisant la vente aux moins de 18 ans est publié par le Journal Officiel. Cette interdiction était contenue dans la loi "Hôpital, patients, santé et territoires" du 22 juillet 2009.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le week-end commence sous le soleil

Le temps sera au beau fixe en ce début de week-end, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce samedi 27 mai 2017. si quelques nuages s'installent sur les reliefs, les littoraux sont au soleil. Les températures ne dépasseront pas les 30 degrés en bord de mer et les 26 degrés dans les endroits un peu plus reculés de l'île.