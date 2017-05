Le 19 mars dernier, 14 réunionnais ont participé au concours du Poinçon magique, organisé par l'association Valentin Haüy qui oeuvre pour les déficients visuels et les personnes aveugles. Ce samedi, les prix seront remis aux lauréats, l'occasion de faire focus sur cette écriture tactile inventée au XIXe siècle par le français Louis Braille.

Le 19 mars dernier, 14 réunionnais ont participé au concours du Poinçon magique, organisé par l'association Valentin Haüy qui oeuvre pour les déficients visuels et les personnes aveugles. Ce samedi, les prix seront remis aux lauréats, l'occasion de faire focus sur cette écriture tactile inventée au XIXe siècle par le français Louis Braille.

Au niveau national comme au niveau local, les déficients visuels et aveugles ont participé au concours du Poinçon magique, sorte de "dictée de Pivot" en écriture braille. L'association Valentin Haüy, qui mène plusieurs actions en faveur des déficients visuels "généralement très isolés" remettra un prix aux lauréats, "car c'est l'orthographe qui est récompensé ici" note le président de l'association, Pierre Reynaud. 12 adultes et deux juniors réunionnais ont participé au concours dans les catégories "braille intégral" et "braille abrégé".

Invité au XIXe siècle par le français Louis Braille, "l'écriture des aveugles" se traduit par des points en relief sur le papier, représentant les différentes lettres de notre alphabet. Aujourd'hui, la technologie permet d'adapter du matériel braille sur tout type d'appareil électronique. Pourtant, seuls 20% des déficients visuels et personnes aveugles maîtrisent cette écriture, selon Pierre Reynaud. Il es tpossible d'écrire le braille dans toutes les langues, y compris en créole.

Le Poinçon magique permet à la structure associative de se faire connaître. Régulièrement, randonnées ou sorties moto sont organisées. Tous les reiseignement sur cette association et sur les actions qu'elle mène sont disponibles au 0262 61 41 27. A noter qu'après la remise des prix, l'association organise son assemblée générale ce samedi à la médiathèque de Sainte-Marie.

jm/www.ipreunion.com