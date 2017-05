Du 2 au 5 juin aura lieu l'exposition des nouveautés 2017 de toutes les marques de motos, scooters, accessoires, et produits d'entretien à la Halle du Port. De nombreuses animations seront également proposées au public.

200 motos, 30 marques, 40 nouveautés, 10 000 m2 consacrés à l’exposition et à l’animation : stunt show, expo auto-moto vintage, tuning entre autres. Motor Expo revient en force avec la promesse de certains concessionnaires de dévoiler à La Réunion des modèles en avant première mondiale. Durant 4 jours, ls passionnés de deux-roues et de la mécanique pourront découvrir les dernières tendances et de bonnes affaires sont à découvrir 4 jours de fête et de bonnes affaires pour cet évènement

Pour cette édition 2017, des animations seront proposées au public. La Halle du Port recevra des invités d’honneur comme à chaque édition. Cette année L’invitée vedette est l’héroïne du stunt, la Française " Sarah Lézito" championne du monde, la 1ère femme à venir en représentation dans l’île,

Ce salon est une invitation à la découverte de la culture du deux-roues, une immersion dans ce monde de passion, de mobilité, de l’utilité des motos et des scooters. Motor Expo s’adresse aux conquis et vise à séduire ceux qui ne se sont sans doute jamais imaginé motocyclistes.

Informations pratiques :

Tél : 0262 42 73 73

Horaires d'ouverture : Vendredi 2 juin : 10h à 18h / Entrée gratuite : Vendredi 2 juin de 10h à 14h / Samedi 3 juin, Dimanche 4 et Lundi 5 : 10h à 18h

Tarifs : 6 € adulte / Tarif enfant : 3 € de 8 à 12 ans / Gratuit - de 8 ans / Gratuit - handicapé fauteuil

Consigne casque et blouson : Une consigne est proposée au tarif de 1€ par accessoire

Espace food : Se restaurer, déguster un sucré ou un cocktail, causer moteur ou attendre la prochaine session du spectacle en prenant tout son temps.

Espace enfant : Des gonflables, des attractions foraines, des bonbons une initiation au trial.

Animations : Les shows démarrent à partir de samedi 10 h 30 et s’enchaînent toute la journée du samedi 3 juin au lundi 5 juin.



