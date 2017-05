Pour les musulmans du monde, le ramadan, qui fait partie des cinq piliers de l'islam est un mois de jeûne mais aussi de partage et de spiritualité. A La Réunion, où le jeune commence ce samedi 27 mai 2017, il semblerait qu'il soit simple de le suivre, en raison des courtes journées et de la fraîcheur de l'hiver austral. Que l'on travaille ou que l'on étudie, chacun a ses astuces pour faire passer les heures plus vite et oublier la faim. Car, le plus difficile dans le ramadan ne serait pas de jeûner, mais d'effectuer sa remise en question par la prière et d'en sortir grandi.

Ne pas manger et ne pas boire, tant que le soleil éclaire la terre. Le mois du ramadan commence en métropole et à La Réunion ce week-end. Ces trente jours sont appréciés par les musulmans qui ponctuent le mois de jeûne par des repas familiaux, une fois le soleil couché.

Au delà de la privation, c'est une quête sprirituelle que les croyants mènent pendant trente jours. Le ramadan est l'un des cinq piliers de l'islam, comme au même titre que la croyance en un Dieu unique et au prophète Mohamed, les cinq prières quotidiennes, l'aumône et le pèlerinage à la Mecque pour ceux qui ont en les moyens physiques et financiers. Le mois, qui se termine par l'Eïd el fitr , est souvent synonyme de joies et d'élévation de l'esprit, comme l'explique Mohammed, Réunionnais de confession musulmane.

Mais si le ramadan peut affaiblir physiquement, les musulmans en période de jeûne n'arrêtent pas pour autant de travailler ou d'étudier. Dans les rues de Saint-Denis, près de la mosquée, à la fin de la prière de la mi-journée, les fidèles ont expliqué "s'adapter" avec l'habitude.

Kamel travaille pour en milieu carcéral. Chaque année, il suit son ramadan tout en travaillant 8h00 par jour, "très simplement". Pour lui, "nous ne sommes pas en terre d'Islam, nous devons bien sûr nous adapter. Nous avons les fêtes religieuses, c'est déjà très bien !" estimant qu'il ne faut pas demander d'aménagement du temps de travail en raison des pratiques de la confession.

Et puis il y a la question charnière du BAC, ou des études supérieures. Amena est en première année de prépa littéraire. Il lui est arrivé par le passé de "casser" son ramadan, à cause de la fatigue. Mais cette année, ce qui manquera le plus à la jeune fille qui fait ses études à Saint-Denis ne sera pas de manger ou de boire, mais de rompre le jeûne en famille et d'avoir ses proches avec elle le temps du ramadan.

A l'issue de ce mois sacré, les musulmans cassent le jeûne lors de l'Eid el fitr. Imaz Press Réunion souhaite un bon ramadat à tous les réunionnaises et les réunionnais de confession musulmane.

