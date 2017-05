Ils débarquent à La Réunion ! Les rugbymen du XV visiteront l'île pour la première fois les 29 et 30 mai prochains. Deux entraînements publics et deux soirées dédiées à la promotion du rugby sont prévues. Cette visite a pour principal objectif de renforcer le rugby ultramarin : l'équipe des Bleus sera divisée en deux délégations. L'une d'entre elles se rendra à Mayotte. Elles se rejoindront ensuite sur notre département pour décoller en direction de l'Afrique du Sud.

Ils débarquent à La Réunion ! Les rugbymen du XV visiteront l'île pour la première fois les 29 et 30 mai prochains. Deux entraînements publics et deux soirées dédiées à la promotion du rugby sont prévues. Cette visite a pour principal objectif de renforcer le rugby ultramarin : l'équipe des Bleus sera divisée en deux délégations. L'une d'entre elles se rendra à Mayotte. Elles se rejoindront ensuite sur notre département pour décoller en direction de l'Afrique du Sud.

"Les deux entraînements, prévus ce lundi à l'Etang-Salé et ce mardi à La Redoute seront ouverts au public" précise Daniel Blondy, président du comité régional de rugby de La Réunion. Comme l'a souhaité Bernard Laporte, président de la ligue française de rugby, ce passage dans les territoires d'outre-mer servira à "faire la promotion du rugby". Cette visite est une première pour La Réunion. La priorité a été donnée sur les écoles de rugby et écoles primaires pour que les enfants puissent "prendre des selfies et pourquoi pas, jouer un petit peu avec les membres de l'équipe". Le président salue particulièrement le travail des bénévoles, qui a permis d'organiser cette venue exceptionnelle de la délégation sportive.

Daniel Blondy se réjouit de cet échange inédit : "Ce sera un grand événement à la fois pour nous et pour eux". Il espère surtout que ce moment pourra "booster les licenciés réunionnais". En plus des licenciés, 1100 jeunes de CM1 et CM2 vont également recevoir la visite du XV des Bleus.

Au programme - La sélection tricolore arrivera à l'aéroport ce lundi. Cap ensuite sur le Lux où ils séjourneront le temps d'une nuit. De 15h30 à 17h30, rendez-vous est donné au stade du Centenaire, à l'Étang-Salé. Le lendemain, les joueurs se dirigeront dans le Nord, où ils s'entraîneront une nouvelle fois en public au stade de la Redoute à Saint-Denis.