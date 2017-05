28 mai 2016 - Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République et chef de file de LR, est à La Réunion. Il est venu faire campagne en tant que candidat à la primaire de la droite et du centre pour la présidentielle. Voulant sans doute prouver sa bonne forme au plus grand nombre, il se lance dans un footing matinal sur le Barachois à Saint-Denis.

28 mai 2016 - Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République et chef de file de LR, est à La Réunion. Il est venu faire campagne en tant que candidat à la primaire de la droite et du centre pour la présidentielle. Voulant sans doute prouver sa bonne forme au plus grand nombre, il se lance dans un footing matinal sur le Barachois à Saint-Denis.

En tee shirt blanc, short foncé et baskets bleues, l''ancien président de la République a couru de l'hôtel Bellepierre où il est logé jusqu'au cimetière de l'Est en passant par le Barachois. Il a ensuite regagné son hôtel à bord d'un véhicule de police banalisé.

Nicolas Sarkozy sera ensuite battu à plate couture par François Fillon et Alain Juppé lors de la primaire de la droite et du centre.

www.ipreunion.com