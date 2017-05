Météo France publie le bilan de la saison des pluies 2016-2017. Malgré le passage de la tempête tropicale Carlos en février et celui d'un système perturbé en mars, "la saison des pluies 2016-2017 affiche un déficit global de l'ordre de 25% par rapport à la normale 1981-2010. Ce qui la classe au 8ème rang des plus sèches depuis 46 ans" analysent les météorologues.

Météo France publie le bilan de la saison des pluies 2016-2017. Malgré le passage de la tempête tropicale Carlos en février et celui d'un système perturbé en mars, "la saison des pluies 2016-2017 affiche un déficit global de l'ordre de 25% par rapport à la normale 1981-2010. Ce qui la classe au 8ème rang des plus sèches depuis 46 ans" analysent les météorologues.

"Le 1er épisode pluvieux marquant a lieu dès le 3 décembre. A l'avant d'un front froid qui passe en fin de journée, dans le flux de nord-nord-ouest, un amas orageux se régénère localement sur le Nord-Est du département. Des pluies torrentielles s'abattent sur le relief à mi-pente de Sainte-Suzanne à Bras-Panon (458 mm en 6h à Bellevue Bras-Panon)" rappelle Météo France. "Un autre épisode de pluies marqué concerne le Nord-est le 9. Le reste du mois est plutôt sec. Avec un bilan global de -20%, les déficits sont généralisés à l'ensemble de la Réunion, à l'exception du Nord-Est" ajoutent les météorologues.

En l'absence d'épisode pluvieux marquant, le mois de janvier est très sec (au 2ème rang des plus secs depuis 46 ans) avec un déficit global qui avoisine les 70%. Changement de scénario pour février : "la vraie saison des pluies et l'activité cyclonique démarrent enfin avec la tempête tropicale Carlos qui transite à une centaine de kilomètres à l'ouest de La Réunion. Les bandes périphériques de Carlos apportent (les 6, 7 et 8) des pluies abondantes et bienvenues dans les Hauts. Malgré cet événement, qui restera le seul épisode pluvieux marquant du mois, le bilan reste déficitaire de 15%. Les déficits concernent surtout l'Est et le Sud Sauvage" indique Météo France.

"Le mois de mars est marqué par l'épisode pluvio-orageux du 13 lié à un système perturbé qui passe au large Sud de La Réunion. Dans le flux de nord à nord-ouest, de fortes pluies s'abattent principalement sur le Nord-Ouest et le Cirque de Mafate alors que le Sud-Est sous le vent est peu arrosé. Si le bilan global est proche de la normale, il est géographiquement très contrasté, le Nord et l'Ouest étant largement excédentaires alors que le Sud Sauvage est encore fortement déficitaire" disent encore les métoorologues.

En avril, des averses orageuses concernent l'Est (les 6 et 15), notamment le littoral, tandis que l'Ouest et le Sud-Ouest bénéficient ponctuellement d'ondées orageuses localisées d'évolution diurne. Mais l'événement marquant de ce mois est l'épisode d'alizés humides de sud-est qui apporte des pluies diluviennes sur les contreforts du Sud Sauvage du 28 au 30. Cela met fin à une période de sécheresse dans cette région. Le bilan proche de la normale reste encore géographiquement très contrasté entre un secteur ouest (Saint-Paul à Saint-Leu) largement excédentaire et les Hauts de l'Est fortement déficitaires.



"Au final, la saison des pluies 2016-2017 affiche un déficit global de l'ordre de 25% par rapport à la normale 1981-2010. Ce qui la classe au 8ème rang des plus sèches depuis 46 ans" souligne Météo France. "Le constat est, malheureusement, sans appel du côté des précipitations avec la pire saison des pluies de ces 15 dernières années. Nous n'avions pas connu saison aussi sèche depuis 2001" lance Actus Météo 974 en commentant, sur sa page Facebook, le bilan de Météo France.

Parmi les secteurs les plus déficitaires, on remarque en efet principalement : le Sud Sauvage, le Volcan, Sainte-Rose, La Plaine des Palmistes, les hauts de St-Denis et les hauts de St-Benoît avec un record de déficit à Takamaka.

www.ipreunion.com