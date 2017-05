Voici les titres développés ce dimanche :



- Football - Le PSG remporte sa 11ème coupe de France : un record

- 2016-2017 : la pluie a souvent manqué à l'appel

- Making-of de Delil Souleiman (AFP) - Syrie - Un miroir de la réalité

- Ça s'est passé un 28 mai... 2016, Nicolas Sarkozy fait son jogging sur le Barachois à Saint-Denis

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - La Réunion ensoleillée ce dimanche

Voici les titres développés ce dimanche :



- Football - Le PSG remporte sa 11ème coupe de France : un record

- 2016-2017 : la pluie a souvent manqué à l'appel

- Making-of de Delil Souleiman (AFP) - Syrie - Un miroir de la réalité

- Ça s'est passé un 28 mai... 2016, Nicolas Sarkozy fait son jogging sur le Barachois à Saint-Denis

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - La Réunion ensoleillée ce dimanche

Football - Le PSG remporte sa 11ème coupe de France : un record

[VIDEO] Le Paris SG, mis en difficulté par une très belle équipe d'Angers, a fini par s'imposer samedi au Stade de France 1-0 pour remporter la 11e Coupe de France de son histoire, ce qui en fait le recordman en la matière, devant son rival marseillais. Le PSG, désormais triple tenant du titre, s'offre aussi un deuxième titre cette saison après la Coupe de la Ligue (trois en comptant le Trophée des champions) et termine sa saison chaotique sur une note plus positive.

8ème saison la plus sèche depuis 46 ans - 2016-2017 : la pluie a souvent manqué à l'appel

Météo France publie le bilan de la saison des pluies 2016-2017. Malgré le passage de la tempête tropicale Carlos en février et celui d'un système perturbé en mars, "la saison des pluies 2016-2017 affiche un déficit global de l'ordre de 25% par rapport à la normale 1981-2010. Ce qui la classe au 8ème rang des plus sèches depuis 46 ans" analysent les météorologues.

Making-of de Delil Souleiman (AFP) - Syrie - Un miroir de la réalité

Delil Souleiman est photographe indépendant. Il est basé à Kameshli, dans le nord-est de la Syrie et travaille régulièrement pour l'Agence France Presse (AFP). Pour son making-of il a cjoisi e rendre hommage à ces enfants miroir des horreurs d'une guerre qu'ils vivent au quotidien. Il raconte...

Ça s'est passé un 28 mai... 2016, Nicolas Sarkozy fait son jogging sur le Barachois à Saint-Denis

28 mai 2016 - Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République et chef de file de LR, est à La Réunion. Il est venu faire campagne en tant que candidat à la primaire de la droite et du centre pour la présidentielle. Voulant sans doute prouver sa bonne forme au plus grand nombre, il se lance dans un footing matinal sur le Barachois à Saint-Denis.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - La Réunion ensoleillée ce dimanche

Malgré quelques nuages ici et là, le soleil reste majoritaire sur l'île ce dimanche 28 avril 2017. Les températures iront même jusqu'à 29 degrés en bord de mer, même si cette dernière reste agitée au vent.