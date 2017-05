Plus de 80 tchoukeurs et tchoukeuses ont fait rebondir le ballon sur les cadres de tchouk au cours de ce tournoi organisé par le club de Bras-Panon, au stade Vincendo de la Rivière du Mât.

Plus de 80 tchoukeurs et tchoukeuses ont fait rebondir le ballon sur les cadres de tchouk au cours de ce tournoi organisé par le club de Bras-Panon, au stade Vincendo de la Rivière du Mât.

Après la mise en place des terrains, les 1ers matchs débutent dès 9h15 pour se terminer à 16H30. Ainsi durant toute la journée 6 équipes de petits (8 à 11ans) et 8 équipes d’adolescents et d’adultes se sont confrontés dans le cadre de la charte du Tchoukball avec toute la convivialité et le Fair Play demandés.

Les prochains rendez-vous pour le Tchouk péi

Samedi 3 juin de 13h30 à 16 h tournoi des enfants et le dimanche 4 juin de 8h30 à 16h tournoi des adultes et tout cela dans le cadre de la fête des goyaviers à la Plaine des Palmistes.

Et pour clôturer la saison ce sera le dimanche 2 juillet sur le stade du centre- ville de Petite-Ile .

Le classement est le suivant :

Enfants :

1er : Palmi Thoukball

2 nd : Tchouk Leu

3 ème : ABCC Tchoukball 1

4 ème :Tchoukball club de Bras Panon 2

5 ème :Tchoukball club de Bras Panon 1

6 ème : ABCC Tchoukball 2

Adolescents et adultes :

1 er : Palmi Tchoukball 1

2 nd : Tchouk Leu 1

3 ème : ABCC Tchoukball 1

4 ème : Tchoukball club de Bras Panon

5 ème : Rimini

6 ème : Palmi Tchoukball 2

7 ème : Tchouk Leu 2

8 ème : ABCC Tchoukball 2