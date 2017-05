La baignade et toutes les activités nautiques sont toujours interdites à Roches noires et à Boucan Canot ce dimanche 28 mai 2017. Le drapeau rouge flotte sur ces deux plages depuis ce samedi. En effet, en raison de la forte houle les filets anti-requins ont été relevés afin d'éviter qu'ils soient endommagés. La sécurité des usagers de la mer n'étant plus garantie, les accès à l'eau sont donc interdits (Photo d'illustration)

La baignade et les activités nautiques restant autorisées sur toutes les plages du lagon sur la côte ouest (l'Ermitage - la Saline et Saint-Leu) et à Saint-Pierre.

