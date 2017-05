Malgré quelques nuages ici et là, le soleil reste majoritaire sur l'île ce dimanche 28 avril 2017. Les températures iront même jusqu'à 29 degrés en bord de mer, même si cette dernière reste agitée au vent. Ci-après, l'intégralité des prévisions de Météo France.

Malgré quelques nuages ici et là, le soleil reste majoritaire sur l'île ce dimanche 28 avril 2017. Les températures iront même jusqu'à 29 degrés en bord de mer, même si cette dernière reste agitée au vent. Ci-après, l'intégralité des prévisions de Météo France.

Si une bonne partie Est de l'île a pu être arrosée cette nuit, le soleil s'impose généreusement dès le début de journée. De belles périodes ensoleillées sont observées sur la frange côtière ainsi que sur les plaines et dans les cirques.



A la mi-journée, les premiers nuages se développent le long des versants montagneux sans altérer l'impression de beau temps. Les plus hauts sommets profitent d'un beau ciel bleu.



L'après-midi, la couverture nuageuse fait acte de présence dans l'intérieur, sans donner de précipitations notable. Ce sont les hauteurs du Sud-Ouest comme vers le Tévelave, où les nuages seront un peu plus nombreux. Le soleil continue de dominer en bord de mer.



Les températures maximales sont comprises entre 27 et 29°C sur le littoral, 18°C au Maïdo et au Pas de Bellecombe, 22 à 23°C pour Grand îlet.



Le vent de secteur Est est modéré avec des rafales comprises entre 40 et 50 km/h le long du Sud Sauvage et vers Sainte-Marie. Il s'oriente au Nord-Est en baie de la Possession.



La mer est agitée au vent peu agitée ailleurs. De la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table, la houle de Sud-Ouest atteint une hauteur moyenne de 2 mètres 50 le matin, puis s'amortit lentement en journée.