L'écart est bien trop grand avec l'Espagne et le Portugal, respectivement deuxième et troisième au classement. Ce samedi 27 mai 2017, l'équipe de France de surf devient officiellement championne du monde par équipes, pour la première fois de son histoire, à Biarritz. Cette victoire est également due aux performances de Jérémy Florès et Johanne Defay, qui comptent parmi les meilleurs mondiaux. Ce dimanche à 13 heures, (heure de La Réunion) le Réunionnais tentera de s'imposer lors des demi-finales hommes. (Photo : Fédération française de surf)

Cette semaine, Johanne Defay a été sacré vice-championne du monde derrière la française Pauline Ado.

Ce dimanche, ce sera au tour du Réunionnais Jérémy Florès de s'imposer lors des demi-finales hommes.

.@floresjeremy, gagnant de sa série de quarts avec notamment une magnifique vague à 9.33, au micro de @annefloremarxer ! pic.twitter.com/gtPU4kfQIn — Fédé Française Surf (@SurfingFrance) 27 mai 2017

"Je suis heureux d'être en demi-finales, heureux qu'on soit encore deux Français en course, mais aussi un peu déçu parce qu'on aurait pu être plus, a confié Jérémy Florès à L'Equipe. C'est mon avis, je suis venu ici pour qu'on puisse gagner le titre par équipes. C'est la priorité. C'est un peu dommage qu'on soit tombé les trois (avec Joan Duru et Vincent Duvignac en quarts) dans la même série. Vincent (Duvignac) et Dimitri (Ouvré) avaient largement les capacités de gagner la compétition et le but, c'était de marquer le plus de points possible pour gagner le titre par équipes. Je n'ai pas vraiment eu le bon timing lors des tours précédents, j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'entrais dans l'eau, les conditions devenaient compliquées ou il y avait le changement de marée." termine le surfeur réunionnais.

