Le lundi 30 mai 2016, alors que le préfet de Mayotte tenait un point sur la situation des clandestins à Mamoudzou, des scènes d'émeutes ont éclaté. Les manifestants tenaient à montrer leur mécontentement en tenant un barrage sur la route. Ledit barrage a été levé par les forces de l'ordre, à coups de bombes lacrymogènes.

A Mayotte, la crise sociale n'en finissait plus. Le 101ème département français connaissait depuis plusieurs semaines de lourdes mésententes entre les Mahorais et les immigrés venus des Comores et d'autres pays de la zone. Après la rencontre entre le nouveau préfet et les associations représentant les personnes expulsées, des scènes d'émeutes ont éclaté à Mamoudzou. Près de la place de la République, des jeunes ont notamment dressé un barrage sur la route, bloquant l'accès aux automobilistes. Les forces de l'ordre sont intervenues et l'ont rapidement démantelé, en utilisant des bombes lacrymogènes. Une d'entre elles avait également blessé un bébé, qui a été évacué en urgence.

A Kawéni, un autre barrage a été dressé, suivi d'actes de délinquance. Des jeunes habitants du quartier avaient blessé et racketté des usagers de la route. Le jour même, la situation était revenue à la normale.

