34 nouveaux postes en alternance seront pourvoir à la rentrée 2017 au sein des équipes d'Orange, indique l'opérateur. "Au 31 décembre 2016, 74 jeunes travaillaient en alternance dans l'entreprise" note Orange en soulignant vouloir réaffirmer "son engagement en faveur de l'alternance et accompagne les jeunes Réunionnais dans leur insertion professionnelle". Nous publions le communiqué de l'opérateur ci-dessous (Photo d'illustration Orange/DR)

34 nouveaux postes en alternance seront pourvoir à la rentrée 2017 au sein des équipes d'Orange, indique l'opérateur. "Au 31 décembre 2016, 74 jeunes travaillaient en alternance dans l'entreprise" note Orange en soulignant vouloir réaffirmer "son engagement en faveur de l'alternance et accompagne les jeunes Réunionnais dans leur insertion professionnelle". Nous publions le communiqué de l'opérateur ci-dessous (Photo d'illustration Orange/DR)

• L'insertion des jeunes : une tradition chez Orange

Orange, engagé de longue date à la Réunion, poursuit sa politique volontariste au bénéfice de l’alternance, tous les métiers du groupe sont concernés avec un focus particulier cette année pour le domaine technique et commercial. 34 postes seront ainsi proposés à de jeunes alternants, leur offrant une belle opportunité de se former dans une entreprise à dimension internationale.

Avec un taux de 52,4% (chiffre Insee 2015) de chômage chez les moins de 24 ans à la Réunion, l’entreprise contribue à l’enjeu de la formation et de l’insertion des jeunes Réunionnais, les jeunes alternants représentent 7,4% de l’effectif d’Orange. Chaque alternant bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour la construction de son projet professionnel.

Selon Mireille Helou, directrice d’Orange Réunion Mayotte "je vois tous les jours combien l'apprentissage est une voie d'excellence, car elle permet de concilier la formation initiale, l'expérience dans le monde de l'entreprise et les relations humaines liées au tutorat. C’est une chance pour le jeune alternant de bénéficier d’une expérience professionnelle solide au sein d’un groupe international, mais également une opportunité pour Orange de préparer l'avenir tout en transmettant son savoir-faire. Avec environ 1000 employés direct et autant d'emplois indirects, Orange se classe dans le top 5 des employeurs de la Reunion, et est le premier employeur du numérique".

• Un programme de recrutement 2017 renforcé

Cette année, après avoir accueilli 74 jeunes en alternance au 31 décembre 2016, Orange renforce ses recrutements avec un plan spécifique de 34 alternants supplémentaires prévus pour la rentrée 2017 (dont 12 postes dans le domaine technique, et 11 postes en relation commerciale). Conformément à l’accord, signé chaque année depuis 2014, portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, Orange veillera à la mixité de ses équipes, en encourageant l’insertion des jeunes femmes dans les métiers techniques.

• Apprentissage : préparer l’avenir du Groupe et renforcer l’employabilité des jeunes Réunionnais

Les alternants ont l’opportunité de compléter leur formation théorique par une immersion dans les équipes du Groupe, afin d’acquérir une expérience concrète et d’élargir ainsi leurs compétences. Chaque parcours et projet d’apprentissage est construit et évalué régulièrement par un tuteur d’apprentissage dédié. Les recrutements pour la rentrée sont en cours, les candidats peuvent se renseigner et retrouver les offres sur le site http://orange.jobs, auprès de pôle emploi et des missions locales jusqu’au 20 Juin 2017".