Ce mardi 30 mai 2017, Météo France annonce une matinée assez ensoleillée et des nuages l'après-midi sur une majorité de La Réunion. Quelques averses sont attendues dans les Plaines et au Volcan. Ci-dessous les prévisions des météorologues.

Avec une accélération de l'alizé d'Est-Sud-Est correspond une arrivée d'air un peu plus humide. C'est donc le retour de petites averses dans les Plaines et le Volcan, dans une atmosphère qui laisse peu de place aux éclaircies. Ailleurs on vit déjà au rythme de l'hiver austral, où l'on compose avec le vent sur les côtes nord et sud (60 km/h en rafales), où l'on profite du soleil matinal quelque peu chahuté l'après-midi pour la région ouest. Mer agitée par le vent. Petite houle de Sud-Ouest.