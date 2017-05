BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 31 mai 2017 :



- Surf - Le défi Defay de Fidji. Déjà vice-championne du monde, la Réunionnaise participe au World Tour

- Rugby - Saint-Denis - Dernier show des stars du ballon ovale à La Redoute

- Maurice - La grippe H1N1 tue deux personnes

- L214 met en cause un élevage de poules vendéen et interpelle Panzani

- Ça s'est passé un 31 mai -. 2013 : Le RSTA prend fin dans les Départements d'Outre-Mer

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Quelques averses et des nuages mais le soleil s'imposera

BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 31 mai 2017 :



- Surf - Le défi Defay de Fidji. Déjà vice-championne du monde, la Réunionnaise participe au World Tour

- Rugby - Saint-Denis - Dernier show des stars du ballon ovale à La Redoute

- Maurice - La grippe H1N1 tue deux personnes

- L214 met en cause un élevage de poules vendéen et interpelle Panzani

- Ça s'est passé un 31 mai -. 2013 : Le RSTA prend fin dans les Départements d'Outre-Mer

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Quelques averses et des nuages mais le soleil s'imposera

Surf - Le défi Defay de Fidji - Déjà vice-championne du monde, la Réunuionnaise participe au World Tour

La 5ème manche du World Tour a débuté ce mardi 30 mai 2017 sur le spot de Cloudbreak à Fidji. La Réunionnaise Johanne Defay, actuelle 4ème mondiale, est venue défendre son titre conquis l'an dernier, sur ce spot de reef semblable celui de Saint Leu où elle a fait ses débuts.

Rugby - Saint-Denis - Dernier show des stars du ballon ovale à La Redoute

C'est à nouveau un beau spectacle qu'ont offert les joueurs du XV de France aux Réunionnais. Les stars du rugby se sont entraînées publiquement au stade de la Redoute, à Saint-Denis. L'événement clôt cette visite de l'équipe des Bleus, une première à La Réunion. Maintenant, direction l'Afrique du Sud pour les joueurs : ils y disputeront plusieurs matchs.

Maurice - La grippe H1N1 tue deux personnes

La grippe H1N1 a tué deux personnes à Maurice, a annoncé le ministre mauricien de la Santé, Anwar Husnoo, au cours d'une conférence de presse ce mardi après-midi 30 mai 2017. Il a ajouté que six autres patients atteints du virus ont été placés à l'isolement dans les hôpitaux afin d'éviter la propagation de la maladie et une possible épidémie. "34 cas de grippe H1N1 ont été enregistrés depuis le début de l'année. En 2016, il y a eu 61 cas contre 35 en 2015" écrit le site mauricien d'informations defimédia.info

L214 met en cause un élevage de poules vendéen et interpelle Panzani

L'association de défense des animaux L214 a dénoncé mardi les conditions d'élevage de poules en batterie dans une exploitation en Vendée, interpellant cette fois, davantage que l'éleveur, un de ses clients, le groupe agroalimentaire Panzani (groupe espagnol Ebro Foods).

Deux tortues se prennent le bec... violemment !

Attention, ces images peuvent heurter les plus sensibles. Deux tortues se prennent le bec au coeur de la Réserve Marine. Dans une vidéo publiée par "Réunion en lèr" sur Youtube, on peut apercevoir une bataille aquatique acharnée entre les deux animaux marins. Blague à part, l'échange - qui reste adorable - a été filmé ce dimanche 28 mai 2017.

Ça s'est passé un 31 mai -. 2013 : Le RSTA prend fin dans les Départements d'Outre-Mer

Le 31 mai 2013 c'est la fin du Revenu Supplémentaire Temporaire d'Activité (RSTA). Conformément à la feuille de route annoncée par le gouvernement en décembre 2012, le ministre des Outre-Mer, Victorin Lurel, avait confirmé cette suppression le mercredi 22 mai. Le bonus Cospar quant à lui était maintenu jusqu'au 31 décembre 2013.



Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Quelques averses et des nuages mais le soleil s'imposera

Ce mercredi 30 mai 2017, les météorologues annonce une matinée plutôt pluvieuse sur la moitié de l'île. Au cours de la journée, le soleil fera son retour et sera par moment caché par les nuages.

www.ipreunion.com