À partir du 1er juin 2017, les tarifs à la pompe vont diminuer : le sans plomb est en baisse de 5 centimes (soit 1,35 euros le litre) et le gazole de 4 centimes (soit 1 euro le litre). Le prix de la bouteille de gaz passe à 16,51 euros contre 17,83 euros le mois dernier. Nous publions le communiqué préfectoral ci-dessous.

Le sans plomb

La baisse sensible (- 6,28 %) de la cotation est accompagnée par une baisse du fret (- 8,45 %) et d’une appréciation de l’euro (+ 3,21 %). Seul le second paramètre est sans incidence sur le prix final. En définitive, le prix CAF est en baisse de 9 points. Le prix public est en baisse de 5 cts à 1,35 €/litre.

Le gazole

La cotation moyenne du gazole baisse également au cours du mois de mai (- 6,41 %). Cette baisse est à peine accentuée par la baisse du fret et confortée par l’appréciation de l’euro face au dollar (+3,21 %). La conjonction de ces paramètres induit une baisse du prix CAF de + 9,31 %. Le prix de vente diminue de 4 cts à 1,00 €/litre.

Le gaz

La cotation mensuelle (issue de la pondération) est en très forte baisse et entraine une diminution du prix de 118 cts environ. L’appréciation de l’euro (+3,15 %) entraîne une baisse du prix de la bouteille de 21 cts. Le contrat de fret est inchangé. Le prix final de la bouteille s’établit à 16,51 € contre 17,83 le mois précédent.