A l'occasion de la journée sans tabac, ce mercredi 31 mai, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle à interdire sa promotion et à augmenter les taxes sur les produits. Nous avons demandé aux Réunionnais leur opinion. Que pensent-ils de ces mesures ?

A l'occasion de la journée sans tabac, ce mercredi 31 mai, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle à interdire sa promotion et à augmenter les taxes sur les produits. Nous avons demandé aux Réunionnais leur opinion. Que pensent-ils de ces mesures ?

Dans la rue du Maréchal Leclerc, à Saint-Denis, de nombreux Réunionnais ont réagi à la déclaration de l'OMS concernant l'augmentation des taxes et de l'arrêt de la promotion des produits contenant du tabac. Fumeurs et non fumeurs s'entendent plus ou moins pour dire que le prix n'est pas un facteur décisif dans le choix d'arrêter. La meilleure méthode pour cesser la consommation est d'avoir la volonté. Leurs réactions sont à écouter ci-dessous.

de/www.ipreunion.com