Ce mercredi 30 mai 2017, les météorologues annonce une matinée plutôt pluvieuse sur la moitié de l'île. Au cours de la journée, le soleil fera son retour et sera par moment caché par les nuages. Les prévisions de Météo France sont à retrouver ci-dessous.

Le temps est de saison avec un alizé bien installé qui apporte son lot d'averses matinales sur les côtes Est et Nord-Est de St-Joseph à Sainte-Marie. Le soleil revient ensuite, et c'est au tour du relief à se couvrir avec épisodiquement quelques averses brèves qui tombent de ci et de là. L'après-midi, les nuages débordent sur les hauteurs de la Possession ou St-Paul, laissant tout de même une bonne place au soleil.

Quant au littoral, il bénéficie d'un bon ensoleillement. Les températures maximales atteignent 26 à 30°C sur le littoral. Le vent d'Est est modérée avec des rafales entre 60 et 70 km/h sur St-Denis et St-Pierre. La mer est peu agitée à agitée. Petite houle de Sud-Ouest entre 1m50 et 2m sur les côtes Sud et Sud-Ouest. Petite houle d'alizé d'Est ailleurs.