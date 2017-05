Récemment nommée, Christine Paramé prendra ses fonctions de directrice générale adjointe des services à l'Université ce jeudi 1er juin 2017. "Ingénieur en chef hors classe par concours externe national, Mme Paramé rejoint notre Université après 17 années passées à la Ville de Saint-Denis. Nommée directrice générale adjointe des services en 2008 (...) elle a également assuré à plusieurs reprises la direction générale des services de la plus grande ville de l'Outre-mer, coordonnant une équipe de 5 directeurs généraux adjoints et 40 directeurs à la tête de plus de 3 500 collaborateurs" indique l'Université dans un communiqué (Photo Rachel Sartre)

Récemment nommée, Christine Paramé prendra ses fonctions de directrice générale adjointe des services à l'Université ce jeudi 1er juin 2017. "Ingénieur en chef hors classe par concours externe national, Mme Paramé rejoint notre Université après 17 années passées à la Ville de Saint-Denis. Nommée directrice générale adjointe des services en 2008 (...) elle a également assuré à plusieurs reprises la direction générale des services de la plus grande ville de l'Outre-mer, coordonnant une équipe de 5 directeurs généraux adjoints et 40 directeurs à la tête de plus de 3 500 collaborateurs" indique l'Université dans un communiqué (Photo Rachel Sartre)