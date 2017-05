Ce mercredi 31 mai 2017, un incendie s'est déclaré à l'usine sucrière de Beaufonds. Une sonde a été partiellement dégradée. La brigade d'investigation criminelle de Saint-Benoît s'est dépêchée sur les lieux et une enquête a été ouverte. Un expert devrait être mandaté pour davantage examiner les dégâts causés. La campagne sucrière, censée commencer dans un mois, pourrait être repoussée. (Photo archives)

Ce mercredi 31 mai 2017, un incendie s'est déclaré à l'usine sucrière de Beaufonds. Une sonde a été partiellement dégradée. La brigade d'investigation criminelle de Saint-Benoît s'est dépêchée sur les lieux et une enquête a été ouverte. Un expert devrait être mandaté pour davantage examiner les dégâts causés. La campagne sucrière, censée commencer dans un mois, pourrait être repoussée. (Photo archives)

C'est en début de soirée, vers 20 heures, que l'incendie se serait déclaré sur l'usine sucrière de Beaufonds, indique Isidore Laravine, président du centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre de La Réunion. Il estime à environ "45 000 euros" les dégâts observés. Les gendarmes de la brigade criminelle de Saint-Benoît ont été dépêchés sur place. Une enquête a été ouverte et les constations sont en cours. Un expert devrait être mandaté pour approfondir les investifations.

"On dénonce ce geste, la campagne ne va pas pouvoir commencer dans l'est" déplore Isidore Laravine, qui précise que les pièces nécessaires à la réparation de la sonde ne sont pas disponibles sur l'île. A priori, "un mois et demi d'attente" serait nécessaire pour un retour à la normale. Quant à l'origine du geste, pour le président du Ctics, il n'y a guère de doutes : la sonde étant électrique et le courant ne circulant pas à l'intérieur au moment des faits, "il y a des fortes chances pour que ce soit criminel".