L'entreprise "1 sourire pour 2 mains" propose des ateliers pour apprendre la langue des signes. Ils sont destinés aux bébés de 6 mis à 3 ans accompagnés de leurs parents. Le but est de permettre la communication avec des enfants qui ne peuvent ou ne savent pas encore parler.

L'entreprise "1 sourire pour 2 mains" propose des ateliers pour apprendre la langue des signes. Ils sont destinés aux bébés de 6 mis à 3 ans accompagnés de leurs parents. Le but est de permettre la communication avec des enfants qui ne peuvent ou ne savent pas encore parler.

"J’ai faim", "j’ai soif", ou encore "j’ai sommeil". Les bébés peuvent désormais exprimer leurs besoins grâce à leur gestuelle. Bien qu’ils ne soient pas sourds ou malentendants, ils peuvent apprendre la langue des signes. L’entreprise "1 sourire pour 2" mains propose des séances pour cet apprentissage. Elle anime des activités chaque semaine. "Les bébés ont le droit de s’exprimer. La langue des signes est un miracle pour qu’ils puissent exprimer leur émotions, sentiments, colère frustration. Pour les parents, cela leur permet de mieux comprendre leur enfant et d’approfondir le lien qui existe déjà", explique Diana Ginet, fondatrice de 1 sourire pour 2 mains. Basée à Saint-Denis depuis le début du mois de mai, la société propose, pour 90€, six séances d’activité d’une heure : "Il y a des histoires, des comptines parce que les enfants adorent ça, des petits jeux de sociétés et de cartes." Lors de ces modules, les enfants abordent des thèmes de la vie de tous les jours.

Une nouvelle façon de communiquer qui attire de plus en plus de parents, dont Jennifer. "Je signe constamment avec mon bébé même si elle ne signe pas encore puisqu’elle a 10 mois, mais les signes l’intéressent. Elle voit que je communique avec elle différemment donc je pense que ça va rentrer petit à petit, surtout les comptines et les chants", raconte la maman d'Adèle et de Mia. La fille ainée de Jennifer, 4 ans, participe, elle aussi, aux activités depuis quatre semaines : "Elle signe avec bébé. Elle signe avec moi pour me faire comprendre certaines choses mais ça va devenir un automatisme."

Ces ateliers sont accessibles en groupe. Bébés, parents, frères, sœurs peuvent participer. 1 sourire pour 2 mains se déplace également à domicile. Un tarif qui varie de 100 à 120€. En plus des bienfaits pour les enfants, Bébés signes est également bénéfique pour les parents d’après l’intervenante en langue des signes française, Diana Ginet. "Pendant les ateliers, je propose aux parents cinq à dix minutes de discussions sur la culture et l’histoire des sourds", lâche-t-elle.

Plus d’informations : www.1sourirepour2mains.com / 0692 34 74 24 / Facebook : 1 sourire pour 2 mains – Ateliers Bébés Signes

1 sourire pour 2 mains : Bébés et parents apprennent la langue des signes pic.twitter.com/0vL1oJxuIR — Diana EUPHRASIE (@DianaEUPHRASIE) 29 mai 2017

de/www.ipreunion.com